Confartigianato Gambettola,. Sarmati rieletto presidente

L‘imprenditore Raffaele Sarmati, 51 anni, titolare della carrozzeria Rondinella, è stato rieletto presidente del comitato di zona di Confartigianato di Gambettola, che comprende anche il comune di Longiano e Montiano, per il mandato 2024-2028. Lo affiancano nel direttivo del comitato di zona gli imprenditori Francesco Biondi, Vanessa Sacchetti e Matteo Pascucci (nella foto con il presidente Sarmati primo a sinistra). Sono stati eletti dal comitato di zona riunito a Gambettola per il rinnovo delle cariche sociali dopo gli incontri delle settimane scorse con gli imprenditori alla presenza dei sindaci Letizia Bisacchi, Mauro Graziano e Fabio Molari.

"Tra le nostre proposte per rendere i territori comunali più favorevoli al fare impresa – sottolinea il neorieletto presidente Sarmati – spiccano interventi per ridurre la tassazione, piani urbanistici generali con semplificazioni per i cambi di destinazione d’uso, semplificazioni per l’aggiudicazione degli appalti da parte delle imprese , investimenti e nella sfida educativa. In questo senso il Comune può lavorare per creare un ambiente favorevole alla cultura del lavoro manuale, all’orientamento dei giovani. Le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno sono un’occasione importante di partecipazione e l’auspicio è che la campagna elettorale si incentri sui progetti per elevare l’asticella della qualità della vita e del lavoro a Gambettola, Longiano e Montiano e realizzare interventi di rigenerazione sulle città".