Confartigianato: "Mercato e Sarsina nella Snai"

di Gilberto Mosconi

Confartigianato Valle Savio esprime l’urgente richiesta riguardo la necessità dell’inserimento anche di altri Comuni montani e collinari cesenati nella Snai (Strategia nazionale per le aree interne), con conseguente istanza di più risorse, indispensabili anche contro lo spopolamento di quei territori.

A seguito di un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, ai Comuni di Bagno di Romagna e di Verghereto, per quanto riguarda la Valle del Savio potrebbero aggiungersi, si spera a breve, anche quelli di Mercato Saraceno e di Sarsina, tra i beneficiari dei fondi comunitari e nazionali riservati dalla Snai alle cosiddette "aree interne". E, a questo proposito, per Confartigianato Cesena "la tutela delle aree collinari e montane è fattore di sviluppo per la Romagna, tanto che si è svolto, nel giugno scorso, a Sarsina il ’Confartigianato Day 2023’, dopo che l’emergenza maltempo, che ha sconvolto la Romagna, impone di interrogarci su quali siano oggi i fattori critici per continuare a garantire un benessere diffuso nelle nostre comunità, in un territorio che appare sempre più fragile di fronte ad eventi naturali".

"La nostra proposta - sottolinea il responsabile di Confartigianato Valle Savio, Maurizio Crociani, è di ridisegnare un patto fra i territori urbani e le aree interne e montane, finalizzato a ridurre il divario di accesso a infrastrutture e servizi, a beneficio non solo della sostenibilità sociale, ma anche della competitività complessiva del Sistema Romagna. In questo contesto, Confartigianato esprime soddisfazione per l’ordine del giorno approvato alla Camera, presentato dall’onorevole Alice Buonguerrieri, con cui il Governo si impegna, col primo provvedimento utile, a inserire i Comuni collinari e montani di Forlì-Cesena non ancora inclusi tra le aree destinate agli interventi previsti per la Snai, che mira a contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico, propri delle aree interne".

Prosegue, poi Crociani: "Confartigianato auspica che l’effettivo inserimento nella Snai di tutti i comuni territoriali, sino ad oggi esclusi, avvenga in tempi brevi, nel quadro di una strategia più ampia delle istituzioni volta alla tenuta demografica, ambientale e sociale della nostra montagna. Nel sostegno alla nostra montagna l’approvvigionamento di risorse, come l’acqua e la prevenzione dei rischi idrogeologici, devono diventare i capisaldi di una sostenibilità ambientale, non solo basata su buone pratiche e modelli teorici, ma che rappresenta una precondizione per la continuità stessa delle piccole e medie imprese".