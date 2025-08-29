Confartigianato: "Patto territoriale per sostenere le imprese montane"

La montagna italiana non partorisce il topolino. Continua, infatti, a rappresentare un pilastro dell’economia nazionale, con un Pil pari a 889,7 miliardi di euro, il 44,6% del totale, più del doppio rispetto alla media europea. Un quadro che trova riscontro anche a livello locale e nella Valle del Savio, dove le imprese artigiane e manifatturiere affrontano le stesse sfide del contesto nazionale e la necessità di contrastare lo spopolamento, unitamente alla sfida di ridurre il gap infrastrutturale. Lo afferma Confartigianato Valle Savio, che reclama un patto territoriale per sostenere le imprese montane, e che aggiunge: "Secondo la studio presentato da Enrico Quintavalle, responsabile Ufficio Studi di Confartigianato, i territori montani hanno arrestato la dinamica demografica negativa e registrano una crescita occupazionale del +6,5% fra il 2021 e il 2024, superiore alla media nazionale. Anche in Valle Savio si osservano segnali di tenuta, soprattutto grazie al turismo, alle filiere agroalimentari e all’artigianato. Tuttavia, l’export delle province a prevalenza montana ha subìto nel 2024 un calo dell’11,8%, molto più accentuato rispetto allo 0,5% del totale made in Italy. In questo scenario la Valle del Savio, pur meno esposta ai grandi flussi internazionali, risente degli stessi contraccolpi". "La sfida – dichiara Maurizio Crociani, responsabile Confartigianato Valle Savio – è trattenere popolazione e imprese sul territorio. Senza comunità vive non ci sono economie vitali. Occorre una logica compensativa. La pianura deve solidarizzare con la montagna, riconoscendo che qui si produce valore per tutto il comprensorio". gi. mo.