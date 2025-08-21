Confartigianato per le imprese: "Meno tasse e semplificazione"

Accanto alle imprese gambettolesi, longianesi e montianesi nella transizione digitale e nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale unitamente al percorso per la sostenibilità del fare impresa, le nuove grandi sfide del sistema territoriale. E’ l’obiettivo di Confartigianato Gambettola che dall’aprile 2024 è guidata da Raffaele Sarmati, titolare ella carrozzeria Rondinella, rieletto presidente del comitato di zona di Confartigianato di Gambettola, che comprende anche i comuni di Longiano e Montiano, per il mandato fino al 2028. Lo affiancano nel direttivo gli imprenditori Francesco Biondi, Vanessa Sacchetti e Matteo Pascucci. Coordinatrice di Confartigianato Gambettola, Longiano e Montiano è Fabiana Paolucci.

"Tra le nostre proposte per rendere i territori comunali più favorevoli al fare impresa – sottolinea Sarmati – figurano interventi per ridurre la tassazione, piani urbanistici generali con semplificazioni per i cambi di destinazione d’uso, semplificazioni per l’aggiudicazione degli appalti da parte delle imprese, investimenti e nella sfida educativa. In questo senso il Comune può lavorare per creare un ambiente favorevole alla cultura del lavoro manuale, all’orientamento dei giovani, favorire l’insediamento e l’attività degli istituti tecnico-professionali, e valorizzare nei territori il ruolo delle piccole imprese, creando un contesto favorevole alla loro nascita ed al loro sviluppo. Serve un patto territoriale per i giovani e si può migliorare l’alternanza scuola-lavoro. Va creato un modello di sviluppo più sostenibile e circolare. Occorrono progetti per innalzare l’asticella della qualità della vita e del lavoro a Gambettola, Longiano e Montiano, per affinare gli interventi di rigenerazione sulla città e in particolare sull’Area Sacta, la cui riqualificazione vicina è indispensabile per Gambettola".