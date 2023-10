Confartigianato permia la Sarb per i 50 anni di attività

Azienda leader nel territorio da cinquant’anni nella manutenzione degli impianti di riscaldamento e della climatizzazione, l’impresa cesenate Sarb (Servizi assistenza riscaldamento bruciatori) è stata premiata da Confartigianato Federimpresa Cesena, per il valore artigiano prodotto e la fedeltà associativa. La targa è stata consegnata dal vicesegretario Giampiero Placuzzi agli attuali sette soci titolari: Gianluca Tisselli, Fabrizio Brunelli , Luca Medri, Pier Luigi Gallinucci, Mattia Menghi, William Mizzi e Massimo Pipitone. Nel 2020 è andata in pensione Marilena Tisselli, figura aziendale importante, sorella di Gianluca. I soci fondatori furono Giovanni Tisselli (con accanto la moglie Silvana Brunazzi) , Gualtiero Brunelli, Corrado Brasini e Diego Rossi. Sarb oggi ha 18 addetti, un fatturato da 2,5 milioni e ottomila clienti. "Negli ultimi anni, nonostante le emergenze del Covid e del caro costi, abbiamo potenziato l’attività – hanno spiegato i soci titolari – cogliendo la pandemia come opportunità per specializzarci anche nella sanificazione. Facciamo manutenzione nel 70% dei condomini cesenati".