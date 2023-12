Confartigianato piange la morte di Luciano Dogana, il gentiluomo del pane

Addio al panificatore gentiluomo. Confartigianato Cesena vuole rendere omaggio alla figura di Luciano Dogana, fornaio in pensione scomparso nei giorni scorsi. "Dopo tanti anni da dipendente aveva rilevato nel 1988 la gestione del Panificio Placuzzi di via Aldini, nel centro di Cesena, insieme alla moglie Miriam Bazzocchi, gestito sino al 2004, quando lo storico forno ha cessato l’attività. Luciano Dogana era un grande appassionato del suo lavoro, lo teneva in gran conto e lo amava in tutte le pieghe, sempre attento alla qualità e al servizio ai clienti: ha continuato egregiamente la tradizione del forno di quartiere producendo valore artigiano e offrendo un presidio nel cuore della città in un forno di grande tradizione cittadina".