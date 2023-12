Confartigianato, regalo di Natale per lo scuolabus

Ieri mattina nella sede municipale di Palazzo Pesarini, a San Piero in Bagno, il sindaco Marco Baccini ha salutato Pierluigi Battistini, storico responsabile della sede di Confartigianato del Comune di Bagno di Romagna e della Valle del Savio. Battistini, andato in pensione dopo ben 45 anni e 4 mesi di attività prestata senza interruzioni, ha contribuito all’apertura, alla crescita ed alla specializzazione della sede Confartigianato di San Piero in Bagno, accompagnando la nascita e la gestione di tantissime attività artigiane. Il ruolo di responsabile della sede di Confartigianato, viene assunto dalla dottoressa Cristina Ghera, residente a Bagno di Romagna, che si appresta a portare avanti il percorso e l’esperienza costruiti da Battistini, con l’obiettivo di continuare a rappresentare la guida della Confartigianato dell’Alta Valle del Savio. Battistini e Ghera erano accompagnati da Fabio Branchetti, altrettanto storico responsabile del settore finanziario della sede sampierana di Confartigianato.

Un passaggio di consegne altresì in connubio con la solidarietà. Infatti, quale ultimo contributo alla comunità di riferimento in occasione della cessazione del proprio ruolo, Pierluigi Battistini ha consegnato al sindaco un assegno di 5.000 euro, che Confartigianato per il Sociale ha donato all’Amministrazione per partecipare all’acquisto di un nuovo scuolabus. Baccini, nel ringraziare Confartigianato per l’importante contributo ricevuto, ha espresso parole di ringraziamento a Pierluigi Battistini per la lunga attività prestata a favore delle aziende artigiane del territorio, aziende che ha contribuito a far crescere ed innovare, portando un valore aggiunto a tutto il tessuto socio-economico locale.

Durante l’indirizzo di saluto, Baccini ha, fra l’altro, messo in evidenza: "In particolare, Battistini è sempre stato attento anche alle questioni pubbliche, facendo di Confartigianato un alleato presente nella soluzione delle problematiche di livello trasversale, come quelle relative ai collegamenti viari ed in particolare quella del "Ponte Puleto" in E45, dell’espansione territoriale e del nuovo PUG, fino al tema degli oneri connessi al cambio di destinazione d’uso dei locali dei centri storici. Con l’occasione, auguro a Cristina Ghera un buon lavoro, manifestando alla stessa responsabile la collaborazione consolidata con l’Amministrazione comunale".