Confartigianato, servizi dedicati per i giovani avvocati dell’Aiga

Un nuovo accordo tra Confartigianato Servizi S.c.ar.l. di Cesena e la Sezione di AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Forlì – Cesena che mira a semplificare la gestione fiscale e contabile dei giovani avvocati, offrendo loro servizi dedicati a condizioni vantaggiose.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di sostegno alle professioni emergenti e di facilitazione dei giovani avvocati nella gestione amministrativa dello studio professionale, consentendo loro di concentrarsi sullo sviluppo dell’attività forense.

L’accordo è riservato agli iscritti ad AIGA Forlì - Cesena in regola con la quota associativa ed operanti in regime fiscale forfettario, che potranno beneficiare di servizi specializzati a tariffe agevolate in merito alla tenuta contabilità ed alla fatturazione elettronica.

Oltre a questi servizi, gli aderenti alla convenzione potranno usufruire delle agevolazioni nazionali di Confartigianato, con vantaggi esclusivi su una vasta gamma di servizi e fornitori, tra cui Stellantis, Trenitalia, Hertz e Poste Italiane.

“Questa convenzione nasce dalla volontà di Confartigianato Servizi S.c.ar.l. e di AIGA Forlì-Cesena.