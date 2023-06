Confcommercio Cesenate, "Riqualificare le Gallerie per un Centro Storico più Bello"

"La pensilina installata al palazzo del Ridotto? Confcommercio sospende il giudizio e attende il completamento del progetto per valutare le nuove ‘Tre Piazze’ e la pensilina nel suo insieme, questione ormai di poco tempo". Lo afferma il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani, che però rilancia chiedendo un altro intervento rigenerativo da parte della amministrazione comunale.

"Le ’Tre Piazze’ ultimate non bastano – afferma il presidente –: ci sono gli spazi commerciali delle gallerie Almerici, Urtoller e anche Oir da rilanciare e rigenerare con un intervento di restyling che veda il pubblico protagonista a pieno supporto dei privati. Le gallerie, non dimentichiamo, sono spazi a uso pubblico e sono fondamentali per il decoro e la fruizione piena del centro. Sono le gallerie commerciali che da fine anni Cinquanta hanno contribuito a modernizzare il commercio in centro creando spazi per i negozi e i pubblici esercizi, tuttora indispensabili. Hanno bisogno di una rigenerazione e si tratta dell’ideale proseguimento del processo di riqualificazione attuato con l’intervento delle Tre Piazze".

"La richiesta di Confcommercio è dunque che l’ammininistrazione comunale decida di intervenire nel restyling delle gallerie – conclude il presidente – come prosecuzione del progetto delle Tre Piazze e come segno concreto di voler rilanciare la funzione commerciale del cuore della città e di creare spazi più belli e ospitali a vantaggio di residenti, commercianti e fruitori del centro storico".