Confcommercio compie 80 anni: "Nuova partenza verso il futuro"

Confcommercio Cesenate celebra oggi gli 80 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 12 settembre 1945 con 14 commercianti pionieri. Il primo presidente fu Gino Grassi, il suo successore oggi è Augusto Patrignani, in carica dal 2003 e più volte confermato. Patrignani sottolinea l’importanza di ricordare gli uomini che hanno ricoperto incarichi importanti, affermando: "Doveroso è ricordare chi furono gli uomini con incarichi importanti in seno all’associazione, in rappresentanza di tutti gli associati. Il primo presidente fu Gino Grassi, confermato per tre mandati, con vicepresidenti Lionello Casali, titolare di un ristorante simbolo della città, e Franco Chiorri. Furono imprenditori di qualità, persone adamantine, al servizio dell’associazione e mai di loro stessi. E così tutta la classe dirigente successiva".

Accanto ai presidenti, un ruolo fondamentale è stato svolto dai direttori, dal primo Domenico Belletti all’attuale Giorgio Piastra, in carica dal 2004 e il più longevo. I primi 15 anni, quelli della ricostruzione, sono stati l’età eroica di Confcommercio, con i commercianti che assicuravano la distribuzione delle merci anche a chi non poteva pagare. Negli anni successivi, l’associazione ha affrontato i mutamenti dei consumi, la crescita della grande distribuzione e la rivoluzione digitale.

Patrignani rimarca la compattezza della squadra dei pionieri, che si ritrova anche oggi, rappresentando oltre 2100 imprese in 15 comuni del Cesenate. Non si celebra solo un anniversario, ma una nuova partenza. Le celebrazioni si terranno lavorando nelle sei sedi territoriali, a fianco delle imprese, come ogni giorno, con successivi eventi commemorativi e una campagna informativa. Lo spirito dei pionieri rimane la bussola: applicare le risorse della modernità, fino all’intelligenza artificiale, ai principi e allo stile delle origini.

re.ce.