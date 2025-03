Confcommercio, Patrignani confermato nel consiglio nazionale

Il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani è stato rieletto consigliere nazionale di Confcommercio in occasione dell’Assemblea di Confcommercio-Imprese per l’Italia, che in rappresentanza delle imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e logistica, della cultura e delle professioni, ha confermato per acclamazione Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il prossimo quinquennio.

"Si tratta – afferma Patrignani – di un rinnovo del nostro presidente che sancisce la continuità dell’impegno di Confcommercio a sostegno delle imprese del terziario di mercato in un momento di grande incertezza e di profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali".

Patrignani, imprenditore

titolare di Maxi Cart, è anche presidente dell’Unione provinciale di Confcommercio di Forlì-Cesena.

È stato presidente del Cesena Fc avviando il rilancio del club dopo il fallimento.