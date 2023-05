Confcommercio sarsinate e Pri invitano ad andare a votare

Confcommercio invita i sarsinati ad andare alle urne per le elezioni comunali che si terranno domenica 14 e lunedì 15 nel Comune. “Sono due le motivazioni principali - afferma Confcommercio Sarsina e Confcommercio Valle Savio -. La prima è che solo esercitando questo fondamentale diritto e dovere, i cittadini diventano democraticamente protagonisti. Va inoltre rimarcato che alla competizione elettorale concorre un’unica lista, ’Sarsina Nostra’, quella del sindaco ricandidato Enrico Cangini (foto) e pertanto, stando alla normativa vigente, c’è l’obbligo di superare il 40% dei votanti per avere la validità dell’elezione. Il non raggiungimento del quorum rappresenterebbe una grave battuta d’arresto per il territorio sarsinate. Infatti nella malaugurata ipotesi in cui si venisse a realizzare il commissariamento, con la sola gestione ordinaria, si avrebbe un anno di immobilismo amministrativo che equivarrebbe a ad un arretramento nello sviluppo socio-economico di Sarsina e che costituirebbe una danno ingente anche al mondo delle imprese, perché verrebbe bloccata la progettualità di Sarsina e anche degli interventi progettati. Al contrario la città ha necessità di potenziare le sue eccellenze culturali e artistiche e di riflesso la sua attrattività turistica e rafforzare l’imprenditoria con interventi mirati".

Anche il Partito Repubblicano si schiera a favore del voto di domenica e lunedì: "Il partito sente il dovere di invitare i cittadini di Sarsina e non disertare, ma a partecipare attivamente alle operazioni di voto del 14 maggio per evitare il non raggiungimento del ’quorum’ necessario per la validità delle elezioni stesse e l’arrivo, quindi, del Commissario Prefettizio. Tutto questo va fatto non per favorire questa o quella formazione politica, ma per l’affermazione di un imprescindibile senso civico".