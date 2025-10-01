Confcommercio Valle Savio, 80 anni dalla fondazione: "Sempre accanto alle imprese di montagna"

La Confcommercio cesenate soffia sulle tante candeline della costituzione della propria sede e su quelle della Valle del Savio.

"Da 80 anni servita dalla sede di Cesena e da 50 con sedi proprie Confcommercio Valle Savio, tassello importante di Confcommercio cesenate che celebra quest’anno l’80° di fondazione, è accanto a chi fa impresa nei territori collinari e montani, a chi garantisce il presidio sociale con i negozi di prossimità e ai protagonisti dei turismi integrati: termale, ambientale, verde, sportivo e enogastronomico, eccellenza della splendida Valle del Savio".

Lo sottolinea l’associazione di categoria, che poi aggiunge: "Le prime sedi territoriali di Confcommercio vennero aperte nel 1976 e 1977 a San Piero in Bagno, in piazza Allende, a Sàrsina in via Linea Gotica e a Mercato Saraceno con recapito in piazza Gaiani, territorio già servito dalla sede cesenate. Ma già in precedenza, il territorio veniva coperto dalla sede cesenate fondata nel 1945 e quindi a pieno titolo si celebra quest’anno anche in Valle del Savio il prestigioso ottantesimo di fondazione. I primi tre presidenti di Bagno di Romagna furono i compianti Arturo Mariani, Egizio Stagnani e Emiliano Rossi, avvicendato dall’attuale presidente Giuseppe Crociani".

"A Sàrsina i presidenti sono stati i compianti Angelo Comandini e Gilberto Mambelli, Stefano Migliori, Paolo Nucci e Romano Rossi. A Mercato Benito Giunchi e Bruno Bracciaroli. A Verghereto Remo Casini. Attorno ai presidenti hanno fatto squadra dirigenti e associati, insieme allo staff tenendo sempre alto il nome di Confcommercio. Per anni è stato responsabile Paolo Rossi, avvicendato da Catia Migliori".

gi. mo.