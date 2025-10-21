Confederazione europea gourmets,. Albarosa Zoffoli nominata presidente

Primo ritrovo dopo l’estate della Confederazione Europea dei Gourmets, Consolato di Romagna, al ristorante Ponte Giorgi di Mercato Saraceno. Erano una ventina anche per salutare il nuovo console della Romagna Albarosa Zoffoli di Gatteo Mare che ha preso il posto di Franca Cantergiani Bettini di Cesena. L’evento è stato organizzato proprio da Albarosa Zoffoli che è anche coordinatrice "Lady Chef" della Regione Emilia Romagna e che ha vinto anche il Leone d’Oro culinario a Venezia per il suo grande percorso come chef. Erano presenti Pier Ugo Verduri presidente nazionale dei Gourmtes, Auretta Prata tesoriere nazionale, Maria Grazia Sorbera di Cesena cofondatrice dell’azienda "Uniquepels alta cosmesi" e la chef Emanuela Fabbri di Bellaria Igea Marina. Il pranzo è stato curato dalla chef Albarosa Zoffoli: "Dopo avere fatto la grande esperienza a Sanremo al Festival della canzone italiana, mi hanno voluto alla guida dei Gourmets della Romagna e io sono stata onoratissima di accettare questo incarico. Le mie specialità sono la pasta fresca e pesce". Ha concluso il presidente Verduri: "Siamo qui per ufficializzare la nomina del nuovo console territoriale Albarosa Zoffoli e nel contempo ringraziamo Franca Cantergiani Bettini per il grande lavoro svolto in tutti questi anni. L’Emilia Romagna e la Sicilia sono le regioni che contano il maggior numero di gourmets".

Ermanno Pasolini