Conferenza di Fighera su Luigi Pirandello e l’uomo tecnologico

Continuano alla Biblioteca Malatestiana le lezioni del ciclo ‘Scienza e responsabilità’ per maturandi ed insegnanti. Domani alle 15 Giovanni Fighera, giornalista e critico letterario, interverrà sul tema ‘Il genio di Pirandello: il cinema e la profezia dell’uomo tecnologico’. A Pirandello Giovanni Fighera ha dedicato il libro ‘Pirandello in cerca di autore: una rilettura’, edizioni Ares. In esso è dedicato proprio a ‘Il dominio della macchina’ un capitolo che prende esame la riflessione emergente nel romanzo ‘I quaderni di Serafino Gubbio operatore’ sui rischi nel rapporto fra l’uomo e la realtà generati dalla nascente industria cinematografica.