Conferenza e gita per ascoltare i bramiti del cervo

Sabato il rifugio Trappisa di Sotto, nell’alta Val Bidente, presenta l’iniziativa ’A suon di bramiti’, conferenza sul cervo a cura di Andrea Boscherini, naturalista e divulgatore scientifico, con cena e trekking notturno a piedi, per andare all’ascolto dei potenti versi emessi dal re degli ungulati durante la stagione degli amori. Il suggestivo e coinvolgente appuntamento, immersi tra flora e fauna, è fissato alle 16 per partecipare alla predetta conferenza. Poi dalle 18 per aperitivo e cena, a cui seguirà intorno alle 20, accompagnati dalle guide Aigae Emiliano Conficoni e Matteo Sabbatani, l’uscita notturna per andare ad ascoltare i bramiti. La camminata, definita facile, si svilupperà per oltre 6 chilometri, con rientro al rifugio Trappisa intorno alle 23.30. Chi vuole potrà poi fermarsi a dormire al rifugio stesso. Per Info.: Andrea 3516215723; www.trappisa.itcervo23.

gi. mo.