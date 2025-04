Conferenze e memorie inedite ad 80 anni dalla Liberazione

In occasione della ricorrenza dell’80° anniversario della Liberazione, l’associazione Tra Monti e Valli di San Piero in Bagno ha programmato vari appuntamenti con conferenze e presentazioni di materiali e memorie inediti, alcune delle quali abbinate con uscite e passeggiate sui luoghi interessati dai racconti. Domani, mercoledì 23 aprile, alle 11, nella sala consiliare di Palazzo Pesarini a San Piero, col patrocinio e il contributo del Comune di Bagno di Romagna, verrà presentato il calendario del ciclo di incontri. E proprio il 23 aprile di 83 anni fa, fra l’altro, il Sottosegretario di Stato per le Fabbricazioni di Guerra firmò il decreto che consentiva di "procedere, per esigenze di guerra, a raccolta di campane facenti parte di edifici di culto".

Nell’incontro di presentazione delle iniziative, domani, a 83 anni di distanza, verranno anche lette le accorate riflessioni sulle campane della sua chiesa di Donicilio di Verghereto scritte dal parroco don Francesco Babini, fucilato a Forlì il 26 luglio 1944. Alla figura di Don Babini, medaglia d’oro al valor civile, del sacerdote Ilario Lazzeroni ucciso dai nazisti il 25 luglio 1944 durante la rappresaglia che vide a San Piero l’eccidio del Carnaio, alla figura del maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Bagno, Giuseppe Silvestri, che si adoperò in quel 25 luglio per liberare gli ostaggi, ai parroci di San Piero e di Bagno, alle famiglie che ospitarono i militari alleati in fuga, ai Padri camaldolesi sampierani che in quel periodo governavano Camaldoli, a altre persone e personaggi e avvenimenti, saranno dedicati cinque appuntamenti e tre camminate, che avranno il via col prossimo luglio.

gi. mo.