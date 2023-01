Confermata in appello la condanna all’imprenditore Salcini

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado a carico dell’ex direttore dell’Agenzia delle entrate di Forli-Cesena, di un imprenditore e di un manager del calcio. I tre erano accusati di corruzione, ma al termine del processo di primo grado i giudici del tribunale di Forli avevano ridotto la gravità delle accuse condannando per traffico di influenze l’ex funzionario pubblico Angelo Gasbarro, che vive a Ravenna, a due anni e quattro mesi di reclusione e l’imprenditore cesenate Gianluca Salcini a un anno e nove mesi (entrambi col beneficio della sospensione condizionale della pena), e aveva assolto il manager calcistico ravennate Alberto Mambelli.

In appello la pubblica accusa aveva chiesto l’aggravamento delle condanne, mentre i difensori degli imputati avevano sollecitato l’assoluzione. L’avvocato Elisabetta Busuito che difende Salcini ha detto: "Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, per le quali i giudici si sono riservati 90 giorni di tempo, ma sicuramente faremo ricorso per Cassazione per dimostrare la correttezza del comportamento di Gianluca Salcini".