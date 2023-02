"Confermata la tendenza positiva ma troppi hotel restano chiusi"

Sull’analisi delle statistiche relative al movimento turistico nel 2022, a Cesenatico gli albergatori e l’amministrazione comunale danno delle valutazioni che convergono sui punti essenziali ma non offrono la stessa lettura. Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi, l’associazione alla quale sono iscritte oltre 200 delle circa 300 strutture ricettive di Cesenatico, commenta così i dati: "Cesenatico è la località più performante e questo è senza dubbio positivo, tuttavia per noi albergatori andrei piano con i trionfalismi, perchè i numeri vanno analizzati. Sicuramente l’estate scorsa è andata bene e per il 2023 ci sono tutti gli indicatori per continuare su un trend positivo. Detto questo, c’è da tener conto del peso dell’extralberghiero che è in forte crescita, come dimostrano gli alloggi estivi prenotati addirittura un anno prima, e del fatto che molti alberghi erano chiusi a Natale, mentre noi ne vorremo vederne aperti di più, ma evidentemente c’è chi ha fatto delle scelte affrettate per le bollette pazze ed i rincari della merce. Per questi motivi alcune considerazioni le rimandiamo dopo aver fatto un’analisi più specifica. Tra le manifestazioni la Festa del pesce è stata una delle più trainanti, sono andate bene anche le feste di fine 2022 e inizio 2023, ma possiamo fare ancora meglio, perchè dall’accensione del Presepe della Marineria all’Epifania, a nostro avviso in quel mese dobbiamo fare più marketing, per invitare i vacanzieri a fermarsi più giorni nelle strutture ricettive. In sostanza il bilancio del 2022 è positivo, ma prendiamo spunto per fare ancora meglio".

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli oltre ad un chiaro segnale di ripresa, vede in questi numeri premiate le strategie di promozione: "Questi dati sono il frutto del lavoro di una comunità e di una città intera. L’operazione fatta sulla destinazione è stato premiato. Con il supporto ed il coordinamento del nostro assessorato al turismo e di Visit Cesenatico, gli hotel, gli stabilimenti balneari, i campeggi, i ristoranti, i locali, i pubblici esercizi ed anche i lavoratori stagionali, hanno tutti contribuito a rendere il 2022 un successo. La regia di Visit Romagna ha impreziosito gli sforzi nella promozione e nel posizionamento della città. Siamo molto soddisfatti, perchè l’accoglienza fa parte della nostra cultura e del nostro modo di vivere, per questo voglio ringraziare anche tutti i cittadini di Cesenatico".

g.m.