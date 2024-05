Confermato il tecnico. Al timone resta Barontini

’Sua Eccellenza’ la Sampierana Calcio 1926, appena finito il campionato di Promozione, che ha vinto alla grande, comincia subito a fare sul serio per quanto riguarda il programma 2024/2025. Se squadra che vince non si cambia, questa volta la Sampierana si affida all’idiomatica anche per il suo allenatore, nel senso che anche il mister che vince segna il gol della riconferma. La blasonata società bianconera di San Piero in Bagno ha infatti riconfermato, per il campionato 2024/2025 mister Federico Barontini, che si avvarrà della collaborazione del suo vice Marco Marinelli, alla seconda stagione alla Sampierana. Ai due allenatori di Città di Castello, collegata a San Piero da circa 50 chilometri di E45, verrà affiancato un preparatore atletico.

"Cambierà invece il preparatore dei portieri - fanno sapere dal club - visto che il bravo Giovanni Cortesi non potrà assolvere al suo compito per impegni di lavoro. Le due figure sono già state individuate e nei prossimi giorni saranno ufficializzate. Saranno quattro gli allenamenti settimanali e in due di quelle giornate Barontini e Marinelli saranno al lavoro anche per il settore giovanile. In particolare, coordineranno il lavoro tecnico degli allenatori e l’organizzazione di tutta l’attività, compito assolto da sempre da Mirco Locatelli, ora impegnato in altre attività professionali".

Per quanto riguarda la rosa, nei prossimi giorni cominceranno i colloqui con i giocatori. La prima certezza è che non ci sarà più il centrocampista Lorenzo Braschi per i maggiori impegni che la categoria dell’Eccellenza richiede e che mal si conciliano con la sua attività lavorativa. Dice il presidente della Sampierana Calcio Oberdan Melini: "Siamo contenti di dare continuità al lavoro di tre stagioni con mister Barontini. L’organico sarà composto per metà da senior e per metà da under sui quali contiamo molto". Commenta mister Barontini: "Sono contento di poter proseguire il mio rapporto con la Sampierana. C’è la prospettiva di ben figurare in un Campionato di Eccellenza che sarà assai competitivo, con squadre dalle rose importanti. L’apporto di Marinelli sarà fondamentale".