Confesercenti e Comuni, bilancio sul turismo

di Giacomo Mascellani

Confesercenti fa il bilancio della stagione turistica assieme alla Regione ed ai comuni di Cesenatico e Cervia. Oggi alle 17.30, nella sala convegni dell’Hotel Miramare a Cesenatico, si terrà infatti un incontro organizzato da Confesercenti Ravenna-Cesena, dove interverrà l’assessore al turismo dell’Emilia Romagna Andrea Corsini, per parlare della stagione balneare appena conclusa e delle prospettive del territorio costiero.

Saranno presenti la vicesindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi, il sindaco di Cervia Massimo Medri e, durante l’incontro, i dirigenti di Confesercenti illustreranno la ricerca condotta dal Centro Studi di Confesercenti, che ha un titolo a dire il vero piuttosto eloquente: ’Estate 2023, stagione difficile in un turismo difficile’.

L’albergatore di Cesenatico Fabrizio Albertini, presidente di Assohotel Emilia Romagna, introduce così l’incontro: "La stagione turistica 2023 è stata certamente complessa, è partita in ritardo tra tante difficoltà, ma alla fine ha comunque consegnato risultati meno drastici del previsto. Certamente resta irrisolto il tema della redditività, perchè l’utile di impresa si è ulteriormente assotigliato. Il confronto con l’assessore Corsini ed i nostri amministratori è una grande opportunità per affrontare diversi temi sul tavolo. Parleremo di imposta di soggiorno e del suo utilizzo, di comunicazione strategica e ricerca di nuovi mercati; affronteremo le questioni legate alla viabilità, che rappresenta un nervo scoperto per chi decide di venire in vacanza soprattutto in auto. Poi parleremo di opportunità di sviluppo per il settore alberghiero e di incentivi al rinnovamento che è divenuto indispensabile; e torneremo sull’emergenza della forza lavoro, altro problema molto sentito, e sulla formazione dei lavoratori stagionali".

Sulle cause della flessione più o meno accentuata delle presenze turistiche, sarà aperta una discussione, anche in virtù del fatto che la situazione non è generalizzata, nel senso che non tutte le località costiere hanno avuto lo stesso segno meno (ad esempio Cesenatico è quella dove la flessione è stata inferiore). Inoltre all’interno delle stesse località, ci sono operatori turistici che hanno perso molto rispetto alla scorsa estate, ma sono anche presenti imprenditori che hanno investito e attuato una strategia giusta per non perdere presenze.

Inoltre c’è da verificare la reale incidenza della situazione economica contingente, per sapere, quanto hanno pesato il caro vita, la benzina a 2 euro al litro e gli interessi dei mutui sensibilmente aumentati.

Un altro aspetto interessante è nel turismo italiano, perchè i nostri connazionali hanno ripreso a volare ed è anche questo un motivo della flessione, visto che la scorsa estate le località della Grecia, della Spagna e persino dell’Albania, erano piene di vacanzieri italiani. Inoltre nei territori di Cesenatico e Cervia sono nate organizzazioni pubbliche e private, le Dmo (Destination management organization), per condividere strategie di promozione e migliorare la collocazione della località sul mercato, ed è il momento di fare il primo punto anche su queste.

Insomma un incontro per parlarsi, fare un bilancio e guardare al domani, magari proponendo nuove idee e differenti prospettive per affrontare una stagione turistica che possa essere migliore e più proficua grazie al contributo di tutti.