Confesercenti, premio a Guido Pedrelli per 50 anni di impegno Il presidente e il direttore della Confesercenti regionale Emilia Romagna hanno consegnato un riconoscimento a Guido Pedrelli per il grande impegno profuso nell'associazione. L'evento fa parte delle iniziative organizzate per celebrare i 50 anni di storia della Confesercenti regionale.