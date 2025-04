Confesercenti si ribella: "Il rincaro dei parcheggi danneggia il centro"

L’aumento del costo dei parcheggi scattato in città dal 1° aprile trova la contrarietà di Confesercenti cesenate che critica il provvedimento dell’amministrazione comunale perché "i rincari dei parcheggi non aiutano la frequentazione del centro urbano". "Il centro storico di Cesena, come quelli di tutta Italia e non solo – afferma Confesercenti – vive i problemi di desertificazione commerciale e cessazione di numerose piccole attività.Le motivazioni sono molteplici: dalla crisi economica alla proliferazione della grande distribuzione organizzata, dalla crescita del commercio online alla mancanza di ricambio generazionale nella gestione dei negozi".

"Il rilancio di una città attrattiva e piacevole da passeggiare quale è Cesena passa da una grande cura dell’arredo urbano, da un valido piano di eventi ed iniziative e da diverse altre forme di investimento - prosegue l’associazione –. L’aumento dei parcheggi non va in quella direzione e non aiuta la frequentazione del centro urbano. Auspichiamo un ripensamento ed invitiamo ad una riflessione anche in relazione al canone di occupazione del suolo pubblico. In questi anni la città si è presentata più aperta ed accogliente, grazie ad una presenza diffusa di bar e ristoranti con tavoli all’aperto. Queste possibilità necessitano di regole chiare e precise per non arrivare ad un utilizzo smisurato ma sicuramente vanno sostenute, incentivate e non penalizzate".

Sull’aumento dei parcheggi arrivano anche gli strali di Fratelli d’Italia. Il capogruppo Marco casali definisce Cesena "la città dei parcheggi a trabocchetto e delle multe record"

"Parcheggiare può trasformarsi in una sfida – dichiara – e non solo per la disponibilità di posti, ma per la complessità e la disomogeneità delle tariffe. Si contano ben sette tipologie di tariffe, che spaziano da 0,80 euro l’ora fino a 4 euro per l’intera giornata. In alcuni parcheggi la seconda ora può costare molto più della prima, rendendo la sosta un piccolo salasso". "Ma se i parcheggi sono un rebus, il capitolo multe diventa un vero caso da manuale – prosegue Casali –. Secondo un’analisi di Facile.it basata sui dati del sistema Siope, Cesena ha incassato nel 2023 ben 3,4 milioni di euro da sanzioni amministrative, contro gli 1,1 milioni di Forlì. Eppure, quest’ultima ha 15mila abitanti in più e una circolazione veicolare paragonabile. Anche sul piano della gestione, il cittadino si trova di fronte a una giungla di regole differenziate. In alcuni parcheggi occorre inserire la targa del veicolo nel parcometro, in altri no".

Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia cita anche il medesimo caso di una segnalazione inviata da un cittadino al Carlino: "Sul parcheggio ‘Barriera 2’ la tariffa esposta recita: due euro l’ora, quattro euro per l’intera giornata. Si tratta di un messaggio ambiguo che può trarre in inganno: molti possono ritenere che, superata di poco l’ora, la cifra dovuta sarà proporzionale, mentre invece al contrario anche soltanto dieci minuti in più fanno scattare la tariffa giornaliera di quattro euro. Si tratta di un meccanismo che, più che incentivare l’utilizzo dei parcheggi, rischia di sembrare un modo per massimizzare i ricavi a scapito del cittadino distratto".

Andrea Alessandrini