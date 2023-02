Conflitti e geopolitica tra Samarani e Mannocchi

di Annamaria Senni

In collegamento da Tokyo, fin dentro le mura della biblioteca Malatestiana, si terrà venerdì pomeriggio il primo incontro della nuova rassegna di geopolitica ‘Il coraggio di conoscere e capire’. Sarà Guido Samarani il protagonista venerdì alle 17 di ‘La Cina oggi. Come cambiano le relazioni in tempo di guerra’. Al dibattito, che si terrà in presenza in biblioteca nell’aula magna, parteciperà in collegamento da Tokyo Pio d’Emilia, giornalista e autore. È il primo appuntamento della rassegna ‘Il coraggio di conoscere e di capire. Ipotesi di geopolitica sul futuro che ci aspetta’, organizzata dal Comune di Cesena e dalla biblioteca Malatestiana insieme all’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena, con il prezioso sostegno di Commercianti Indipendenti Associati - Conad.

Cinque incontri che si svolgeranno da febbraio a maggio in biblioteca e che rispondono all’urgenza di capire questo nostro mondo tormentato da conflitti sepolti sotto la cenere, ma pronti a riesplodere. Samarani, presente all’incontro venerdì in biblioteca, insegna storia della Cina e dell’Asia Orientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ed è autore di diverse pubblicazioni sulla Cina del Novecento e sulla realtà cinese contemporanea. Venerdì 17 marzo, sempre alle 17, sarà la volta della giornalista, scrittrice e inviata di guerra Francesca Mannocchi che condurrà il pubblico nell’incontro ‘Lo sguardo oltre il confine. Dall’Ucraina all’Afghanistan, i conflitti di oggi’.

In aprile, in data da definire, Francesco Privitera e Stefano Bianchini, docenti dell’Università di Bologna, presenteranno ‘Russia, Ucraina e Balcani. Un’attualità in divenire’. Lunedì 9 maggio sarà la volta di Giuliana Laschi, professoressa associata di storia contemporanea e storia dell’integrazione europea all’Università di Bologna, che presenterà ‘Europa a più voci’, un’analisi della pluralità di scenari e posizioni che caratterizzano il vecchio continente di fronte al mutare dei diversi scenari geopolitici nei paesi confinanti e non solo.

A chiudere il ciclo di incontri, giovedì 18 maggio, sarà Lorenzo Cremonesi con ‘Guerra infinita’. "Dalla collaborazione tra Malatestiana e Istituto Storico della Resistenza – commentano l’assessore alla cultura Carlo Verona e il direttore scientifico della biblioteca Malatestiana Paolo Zanfini – nasce una proposta alla città e al territorio che mette al centro l’attualità e la possibilità di leggere il mondo in cui viviamo. La biblioteca si afferma sempre più come il luogo di incontro, confronto e analisi della contemporaneità".