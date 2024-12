Confronto all'Ispettorato del Lavoro: dipendenti Santa Agnese chiedono crediti non pagati

È iniziato la scorsa settimana all'Ispettorato del Lavoro di Forlì il confronto fra i dipendenti del complesso termale e alberghiero Santa Agnese di Bagno di Romagna e la direzione dell’azienda, controllata col 68% delle quote sociali dal Comune di Bagno di Romagna. Il confronto riguarda la ricostruzione della carriera per alcuni anni (fino al 2021) dei singoli dipendenti e il riconoscimento di crediti per le prestazioni lavorative effettuate e non pagate. Si tratta di un corollario delle contestazioni mosse all’azienda a conclusione dell’ispezione che si è concretizzata con sanzioni per 227.000 euro, in parte già pagate.

L'Ispettorato del Lavoro, rilevando le irregolarità nella gestione del personale, si è premurato di ricostruire la carriera di tutti i dipendenti (circa un’ottantina) facendo i conti delle retribuzioni non corrisposte in base alle prestazioni lavorative effettuate: per qualcuno di tratta di poche centinaia di euro, ma c’è chi ha un credito di parecchie migliaia di euro.

I primi a essere interpellati sono stati i dipendenti iscritti alla Cgil: sono state trattate le posizioni di una ventina di lavoratori perché alcuni non si sono presentati; sedici hanno chiesto di avere per intero le loro spettanze, mentre gli altri hanno rinunciato al credito. Nessuno ha quindi accettato l’offerta portata avanti dal sindaco Enrico Spighi per l’estinzione del debito: la corresponsione del 10 per cento (qualcuno lo ha definito "un’elemosina") dell’importo riconosciuto dall’Ispettorato del Lavoro.

Questa settimana sarà la volta degli altri dipendenti, mentre i consiglieri comunali di minoranza (lista ‘Andare Oltre’ col capogruppo Olinto Bergamaschi e ‘Insieme per Bagno di Romagna’ rappresentata da Enzo Montalti) non mollano la presa sul sindaco Enrico Spighi che cerca in ogni modo di mettere il silenziatore a questa vicenda che mette in cattiva luce la precedente giunta guidata dal sindaco Marco Baccini, ma nella quale lui stesso figurava come vicesindaco. E tra i dipendenti c’è chi sta valutando la possibilità di chiedere all’ispettorato del Lavoro la ricostruzione della carriera anche nel periodo successivo al 2021.