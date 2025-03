Congresso comunale di FdI,. Padovan confermato coordinatore

È stata molto partecipata l’iniziativa organizzata sabato da Fratelli d’Italia al Museo della Marineria di Cesenatico, dove si è prima tenuto il congresso comunale e poi la presentazione del libro "Malefici - come rompere gli incantesimi del pensiero unico" di Francesco Borgonovo. È intervenuto lo stesso autore ed in platea c’erano oltre cento persone. Gli iscritti al circolo di Cesenatico di Fdi hanno confermato Sebastiano Padovan coordinatore comunale, dando un segnale di fiducia ad uno dei coordinatori più giovani del territorio. Durante il congresso sono intervenuti Emilio Zarrelli, capogruppo di Fdi in consiglio comunale, e Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale del partito. "Anche a Cesenatico Fdi è protagonista della vita cittadina e del dibattito politico – ha detto la Buonguerrieri –, è un attivismo fatto di ascolto e di concretezza: merito degli iscritti, dei militanti e dei simpatizzanti che dedicano le loro energie al miglioramento del territorio. Una squadra ben coordinato da Sebastiano Padovan che ha strutturato la presenza del partito, coinvolgendo le persone e lavorando nell’interesse di Cesenatico e dei cesenaticensi. Il lavoro è stato apprezzato e Momenti come questo servono per radicarsi ulteriormente sul territorio, rafforzare il legame e il rapporto fiduciario costruito con la cittadinanza". Sulla presentazione del libro di Borgonovo, moderato da Riccardo Quoti di Gioventù Nazionale Forlì-Cesena, la Buonguerrieri interviene così: "Il pensiero unico sta diventando sempre più opprimente e noi ringraziamo Francesco Borgonovo per i tanti spunti di riflessione che ci ha lasciato, evidenziando l’importanza di riscoprire il vero senso di libertà". g.m.