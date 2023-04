Coniglietti al cioccolato a sostegno dei più fragili con Croce Rossa

Con la Pasqua torna anche la campagna solidale della Croce Rossa Italiana, per rimanere al fianco e sostenere le persone più fragili. Quest’anno, grazie ad un accordo con l’azienda Lindt, acquistando un Gold Bunny al cioccolato al latte nel formato speciale da 200 grammi con collarino personalizzato Cri, si potrà contribuire a sostenere i progetti del Comitato di Cesenatico a favore delle famiglie meno fortunate. Sarà possibile acquistare i coniglietti solidali nella giornata di domani, domenica, dalle 9 alle 19, in corso Giuseppe Garibaldi sul porto canale, dove i volontari della Croce Rossa allestiranno un banco per la vendita dei coniglietti di cioccolato avvolti in carta d’oro.