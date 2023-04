Coniglietti di cioccolato per i più fragili

Nella settimana che porta alla Pasqua prosegue la campagna della Croce Rossa per sostenere le persone più fragili. Quest’anno, grazie ad un accordo con l’azienda Lindt, acquistando un Gold Bunny (coniglietto dorato) al cioccolato al latte nel formato da 200 grammi con collarino personalizzato, si potranno sostenere i progetti per le famiglie meno fortunate. I volontari della Croce Rossa domenica hanno allestito un banco sul porto canale e tutti i giorni nella sede in largo Cappuccini, vendono i coniglietti di cioccolato.