"Conquistati dalla mia pizza carbonara"

I severi giudici del Gambero Rosso definiscono la sua pizza in teglia "una delle migliori della zona", specialmente per la leggerezza dell’impasto, "ad alta idratazione e con lievitazione di 72 ore, ben sviluppato e alveolato". C’è di che essere orgogliosi per Marco Farabegoli, maestro della pizza e titolare di Pizza da Neo, in via del Lavoro a Gambettola: il suo locale (che porta il nome dell’amato padre, mancato di recente all’età di 91 anni) ha confermato l’ambito riconoscimento delle ‘Due rotelle’ (su un massimo di tre) per la pizza in teglia nella guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso, presentata ieri. "Al morso è molto gradevole, croccante e soffice nei punti giusti – si legge ancora nella motivazione vergata dai giudici -, ha un suo carattere, ma sa anche esaltare la qualità dei topping, in tante interessanti combinazioni - tra proposte fisse e stagionali - che uniscono formaggi e salumi selezionati (tra cui pure eccellenze locali), ortaggi e verdure trattate con maestria da Marco, sempre all’opera nel laboratorio a vista".

Un giudizio che Marco Farabegoli ha appreso con soddisfazione, pur precisando che la sua insegna è menzionata nella guida del Gambero fin dalla prima edizione, sempre con il punteggio di ‘due rotelle’: "a distanza di anni, questo riconoscimento resta un’ottima vetrina, in grado di assicurarci un flusso costante di clienti attenti alla qualità e appassionati alla nostra ricerca –dice -. La sfida, ora, è mantenere alto lo standard della qualità, nonostante l’incremento dei costi che interessa soprattutto la materia prima". Oltre ai costi, l’altra sfida aperta per il settore delle pizzerie – e, più in generale, della ristorazione – è quello del reperimento di personale: secondo Farabegoli, che si occupa anche di formazione delle giovani generazioni, "la sopravvivenza stessa delle attività, nel prossimo futuro, si giocherà proprio sulla capacità di attrarre e mantenere motivato il personale di sala". Con un turnover rapidissimo, dichiara il pizzaiolo, è difficile creare un team motivato: "mancano la voglia e il tempo stesso per qualificarsi, i ragazzi spesso vanno via dopo pochi mesi di lavoro. Spetta a noi titolari trasmettere loro entusiasmo e desiderio di imparare un mestiere".

Tornando ai ‘piatti forti’ del locale, la recensione del Gambero premia in particolare la Carbonara: "è il mio cavallo di battaglia - sorride Farabegoli – una delle mie creazioni meglio riuscite. È stata apprezzata anche dal numero 1 della pizza in teglia, il maestro Gabriele Bonci: quando l’ha assaggiata, non smetteva più di farmi i complimenti". Presenza fissa nel menù del locale, la Carbonara è affiancata da altre specialità che seguono il ritmo delle stagioni: "ora siamo in autunno, è tempo di zucca gialla, funghi, cavolfiori e castagne – conclude il pizzaiolo – Tra poco tornerà, infatti, un’altra delle mie pizze più richieste: la patate, lardo e castagne".

Maddalena De Franchis