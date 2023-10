Consegna merci nella Ztl: "Cargo-bike e mezzi elettrici?. Ok, ma senza forzature"

L’idea è buona, il progetto è interessante e la direzione è quella giusta. Però ogni città ha le sue peculiarità e le sue criticità che devono essere affrontate prima di pensare di trasformare la teoria in pratica. Molti commercianti e gestori di pubblici esercizi cesenati guardano con interesse alla proposta di ottimizzare l’accesso al cuore urbano dei corrieri che si occupano delle consegne alle attività economiche, nell’ottica di limitare gli accessi, ridurre il traffico, rendere più accattivante il salotto buono della città e rispettare l’ambiente, dal momento che i mezzi scelti per raggiungere il centro dovrebbero essere elettrici, in partenza da un centro di smistamento vicino al cuore della città, dove confluirebbero invece le consegne di tutti gli altri mezzi ‘tradizionali’.

Ma chiedono garanzie che non possono essere messe in secondo piano. "Ho fatto parte della delegazione che è andata Vicenza a toccare con mano la realtà che è riuscita ad avviare questo progetto – commenta Piero Mongelli di ‘Semplice’ – e l’impressione è stata buona. I vantaggi certamente ci sono, tanto più se penso alla zona di via Zeffirino Re nella quale si affaccia il mio locale e che spesso è frequentatissima da mezzi il cui transito finisce inevitabilmente per impattare sulla strada e su tutto l’ambiente circostante. Serve molta organizzazione e serve gestire al meglio ogni aspetto logistico. Nel farlo poi bisogna partire dal fatto che il centro storico di Cesena deve essere valorizzato a 360 gradi, per rilanciare l’immagine di una città bellissima, che negli ultimi tempi ha perso parte del suo potenziale".

Sulla stessa linea c’è anche Brunella Neri di ‘Vanity’: "L’idea è buona e la prospettiva di togliere traffico dal centro è ricca di potenziale. In effetti i vari corrieri spesso finiscono col ‘sovrapporsi’ nell’effettuare le rispettive consegne. Chi passeggia e in particolare chi si concede un momento di relax con la famiglia e figli, si troverebbe probabilmente più a suo agio in un contesto più ‘arioso’. Il punto è valutare come organizzarsi, perché tanto per citare il mio caso, i miei ordini comprendono numerosi imballaggi anche ingombranti. Resta poi anche il tema delle criticità del centro storico che non sono poche e che meritano attenzione: tante attività sono costrette a chiudere, il contesto è complesso e servirebbero aiuti al settore. L’iode di organizzare le consegne è interessante, ma non può essere la sola: serve partire da una lista di priorità". Nicola Pozzati gestisce l’osteria Cenè: "Tutto può essere realizzato, a patto di affrontare le questioni con spirito pratico e con la volontà di risolvere le criticità che si presentano. Perché non può essere l’utente finale a pagare il prezzo che si traduce in disagi. Il progetto è valido: benissimo ridurre il flusso dei mezzi in centro storico, ma è necessario organizzare le consegne al meglio. Penso per esempio ai ristoranti, che hanno tempi e orari radicalmente diversi rispetto a quelli dei negozi di vendita al dettaglio".

Pensiero condiviso da Michele Massaro di Orocarni: "Parlando di generi alimentari servono standard specifici: nel nostro caso la merce viene consegnata all’alba quando le atre attività sono chiuse, con grossi camion che trasportano pesi molto importanti, anche superiori al quintale. Coordinare le legittime esigenze di tutti non è affatto semplice". Chiude Elena Baldini, della libreria ‘I libri di Elena’: "Niente da dire sule intenzioni di ridurre smog e traffico, ma ai tempi della concorrenza di realtà come Amazon, la puntualità e la tempestività nelle consegne è fondamentale, altrimenti si perde di competitività e si scontentano i clienti, un rischio che nessun operatore commerciale oggi può permettersi di correre".