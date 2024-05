Consegnati 60mila euro da Federfarma ai farmacisti provinciali alluvionati

È passato un anno dalle tragiche alluvioni che hanno colpito la Romagna, con conseguenze drammatiche sia in termini di perdite umane che in termini di danni. Un evento eccezionale che ha colpito duramente anche i farmacisti del territorio. Nell’immediato, è stata creata una rete di solidarietà locale. Ora viene consegnato alle associazioni territoriali anche il risultato della catena di solidarietà avviata da Federfarma Emilia-Romagna e Federfarma Nazionale per continuare ad aiutare in maniera concreta i farmacisti delle zone colpite. I farmacisti hanno risposto con generosità, consentendo di raccogliere 150mila euro destinati ai colleghi tramite delle Federfarma locali. Gli assegni di 60mila euro ai farmacisti della provincia di Ravenna e 60mila a quelli della provincia di Forlì-Cesena sono stati consegnati alla presenza del presidente Federfarma Nazionale Marco Cossolo e di Achille Gallina Toschi, presidente Federfarma Emilia-Romagna ad Alessandro Malossi, presidente Ordine dei Farmacisti Forlì-Cesena e Paolo Contarini.