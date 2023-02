Consegnati i ’Lions Award’: ovazione per il soprano Rossi

Serata di grandi emozioni per la consegna dei "Lions Award" per le sette arti, svoltasi all’hotel Vistamare di Cesenatico. Fabrizio Magnani presidente del Lions club del Rubicone ha consegnato i premi Lions Award: per l’architettura, scultura e pittura a Ilario Fioravanti in occasione del centenario dalla nascita e a dieci anni dalla scomparsa dell’artista, consegnato ad Adele Briani Fioravanti come ambasciatrice d’arte; per la musica al soprano Gladys Rossi che ha portato il belcanto italiano dalla terra di Romagna in tutto il mondo; per il teatro e poesia al regista e poeta Gianfranco Gori e alla pianista Giulia Gori del Teatro della Rosa, compagnia nata dal connubio artistico con il grande maestro Giorgio Albertazzi. Nel corso della serata è intervenuta Marisa Zattini, art director de "Il Vicolo" che ha parlato della mostra "Fioravanti 100" da lei organizzata, in esposizione al museo della ceramica di Faenza fino al 2 aprile. Gianfranco Gori ha letto alcuni passi della sua ultima opera "Il Teatro dell’Angelo", libro, che segna alcuni precorsi del poeta e della compagnia teatrale che ha come copertina e come grafiche interne tredici sanguigne inedite del maestro Fioravanti. Il soprano Gladys Rossi ha incantato tutti con tre meravigliose arie: "Quando men vò" dalla Boheme, "Vissi d’arte" dalla Tosca e "Un bel dì vedremo" dalla Madame Butterfly accompagnata magnificamente da Giulia Gori. Al termine di una meritata standing ovation un dovuto e commosso bis per concludere una emozionante serata ricca di cultura, arte e storie di vita.

e.p.