"Conservatorio, nuova sede a fine 2024"

In attesa della realizzazione della casa della Musica a palazzo Mazzini Marinelli, sono state apportate migliorie ai locali del Conservatorio Maderna ospitato nello storico palazzo Guidi in corso Comandini, che versa in condizioni precarie da decenni. Per il Conservatorio di Cesena, nato nel 1970 come sede staccata del Martini di Bologna e nel 1988 dichiarato autonomo, il 2023 sarà l’anno della fusione con il ‘Lettimi’ di Rimini. Direttrice del Maderna è Laura Pistolesi (nella foto), fiorentina, dai primi del Duemila docente di Musicologia e bibliotecaria al Maderna e vice per i due mandati del predecessore Paolo Chiavacci.

Direttrice Pistolesi, quanti sono gli iscritti al Maderna?

"Gli iscritti al Conservatorio sono quasi trecento, con una provenienza da tutt’Italia e anche dall’estero, in una percentuale del 20%, superiore a quella degli atenei che si attesta sul 13%. Il nostro progetto Erasmus funziona molto bene e il Maderna è un conservatorio dal respiro internazionale. Ci aiuta la vivibilità di una città a misura d’uomo come Cesena gradita alle famiglie, specie delle studentesse".

Si è intervenuto sugli stabili in non buone condizioni?

"Nel nobile salone d’ingresso è stato applicato un rivestimento metallico al soffitto contro i cedimenti che, sia pur non piacevole esteticamente,a salvaguarda la sicurezza e l’incolumità delle persone. Palazzo Guidi, si sa, è in condizioni molto precarie e bisogna resistere sino a che non avremo la nuova sede. Abbiamo ottenuto inoltre spazi aggiuntivi in comodato d’uso dal Comune. Abbiamo sofferto molto durante il Covid quando la mancanza di aule grandi ha reso più difficoltosa la didattica con il distanziamento. Di altri spazi possiamo disporre a palazzo Nadiani, sede dell’istituto musicale Corelli, di cui al Maderna è affidata la gestione".

La vostra nuova sede sarà la casa della Musica a palazzo Mazzini Marinelli. L’amministrazione comunale vi ha dato certezze sui tempi di completamento degli interventi?

"La data di cui si è parlato è fine 2024, per l’avvio dell’anno accademico 2024-2025. I lavori sono stati avviati, non sono semplici e brevi, ma abbiamo fiducia che proseguano e si completino nella nuova legislatura. Molto importante sarà il reperimento di fondi messi a disposizione dal Miur con un apposito bando che ha avuto qualche ritardo nell’emissione e al quale si dovrà concorrere per reperire i finanziamenti indispensabili per completare l’opera della nuova casa della Musica dove conservatorio Maderna e istituto musicale Corelli conviveranno insieme".

Nel 2023 prenderà corpo la fusione con il Conservatorio Lettimi di Rimini, statizzato dal primo gennaio. Che cosa implicherà per il Maderna?

"Da anni è in atto una collaborazione fattiva e con la fusione si tratterà di uniformare l’offerta formativa, procedere alla rielezione degli organi e soprattutto produrre politiche di sviluppo di rete, che sono favorite anche dalla vicinanza dei due enti, i quali manterranno sedi distinte. Una sfida che siamo pronti ad affrontare con entusiasmo".

Andrea Alessandrini