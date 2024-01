Conservatorio senza presidente: "Troppi ritardi per la nuova sede"

Il Conservatorio musicale statale Maderna di Cesena e il "Lettimi" di Rimini, questo fino ad ora istituto pareggiato, si sono fusi in un’unica istituzione di alta formazione (Afam), mantenendo però ciascuno la propria sede didattica. L’evento si è compiuto con la firma del 27 dicembre della ministra dell’Università Anna Maria Bernini ed era l’ultimo passaggio affinché il Lettimi potesse essere statalizzato.

Dunque, dal 1° gennaio 2024 i due Conservatori statali hanno cessato di esistere come singole istituzioni per diventare Conservatorio "Maderna-Lettimi". Se dunque la piccola istituzione riminese cresce in prestigio, come dichiarano con orgoglio il presidente Gianandrea Polazzi e il direttore Ludovico Bramanti, il Maderna deve però misurarsi con alcune criticità temporanee che, per fortuna, non minano la qualità dell’offerta formativa, garantita da un corpo docente di eccellenza che copre 56 cattedre, per oltre 300 studenti dall’Italia e dal mondo, contro le 14 riminesi. Proprio a causa dei ritardi nella fusione col Lettimi, il Conservatorio cesenate si trova ad avere in Laura Pistolesi una direttrice – prima donna con tale ruolo nella storia del Maderna, già vicedirettrice per due mandati e docente di Musicologia - in abbondante scadenza di mandato.

"La mia direzione – dice infatti Pistolesi -è scaduta il 31 ottobre, con la concessione di una proroga al 15 dicembre. A quale titolo parlo oggi?" si domanda in maniera sarcastica. Ma, così come è decaduta dal ruolo Pistolesi, lo sono pure gli organi direttivi: consiglio accademico, consiglio di amministrazione e presidente. Già il presidente, l’imprenditore Guido Pedrelli (nella foto), che non è decaduto, ma che si è dimesso dall’incarico già da luglio, particolare passato sotto traccia, ma non certo trascurabile, dato che quella del presidente non è una carica onorifica, ma di responsabilità nella rappresentanza legale dell’istituzione e a capo del Consiglio di amministrazione. "Accettai con entusiasmo la presidenza– afferma Pedrelli – a suo tempo convinto dall’ex sindaco Paolo Lucchi, per traghettare il Maderna, insieme al Corelli, dallo ‘sgarrupato’ Palazzo Guidi alla nuova Casa della Musica a Palazzo Mazzini Marinelli. Ma io sono un uomo del fare, non dell’attendere. Ora che, con tutto il rispetto, per un anno accoglierà ragazzini delle medie e che poi la casa della Musica dovrà essere interessata da importanti lavori strutturali che richiedono un impegno di spesa di 4milioni di euro richiesti a finanziamento al Miur dal Conservatorio, ma non nella disponibilità dello stesso, io che ci sto a fare?" Nel frattempo si fa di necessità virtù.

"Il Lettimi – dice Pistolesi – ha una bella sede rappresentativa, è ben inserito in un tessuto culturale fervido, specie nei mesi estivi, in un Comune di maggiori dimensioni rispetto a Cesena, ha ottimi insegnamenti di archi e pianoforte e diversi suoi allievi sono già inseriti nelle formazioni orchestrali del Maderna; a Cesena di altri spazi possiamo disporre a palazzo Nadiani, sede dell’istituto musicale Corelli, di cui al Maderna è affidata la gestione". Entro la fine di febbraio il nuovo Conservatorio provvederà alla costituzione dei nuovi organi direttivi. Per una nuova degna sede cesenate si deve attendere.