"Consigli di quartiere, modello da analizzare e rilanciare"

A settembre scadono gli attuali Consigli di quartiere e il percorso di rinnovo degli organismi di partecipazione è stato al centro dell’ultima riunione della 4^ commissione consiliare, alla presenza dei presidenti di quartiere in carica. Il presidente della commissione Fabio Pezzi annuncia un’analisi del modello attuale dei quartieri finalizzata all’innovazione.

Il decentramento è passato in questi ultimi anni dal letargo al rilancio, ma sono ancora molte le critiche sull’efficacia del modello. Attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti – dai membri degli enti ai tecnici comunali, fino a gruppi di cittadini e giovani – Pezzi intende articolare un processo di discussione con l’obiettivo di "ragionare sul ruolo dei quartieri intesi come strumento per favorire la partecipazione dei cittadini, la collaborazione, il confronto e il dialogo con l’amministrazione comunale".

"Dobbiamo fare un’analisi dell’esperienza maturata in questi anni – dice ancora Pezzi – degli aspetti positivi, delle criticità, delle problematiche, conoscere ed esplorare anche realtà differenti per arricchire la riflessione, ripensare al ruolo dei quartieri e alla modalità di partecipazione".

"I quartieri – prosegue il presidente – devono tornare ad essere una risorsa per la comunità al servizio del territorio attraverso un percorso di rete condiviso con le istituzioni. Costruire un nuovo modello con obiettivi chiari e progettualità realizzabili e creare le condizioni per poter dare supporto e risposte efficaci ai cittadini". Conclude Pezzi: "Come presidente della 4 commissione consiliare che si occuperà di questo nuovo percorso e vista la lunga esperienza passata nei quartieri come presidente e coordinatore del collegio abbiamo una grande responsabilità in questo mandato che si deve tradurre in opportunità di rilancio dei quartieri consegnando loro i giusti strumenti per metterli nelle condizioni di svolgere al meglio il loro ruolo".

re. ce.