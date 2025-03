"Consiglieri regionali, aiutate le imprese nella sfida digitale"

Per il ciclo di incontri ’A Colazione con...’, promoso da Confesercenti, si è svolto un confronto tra i consiglieri regionali del territorio e i rappresentanti del settore turismo e commercio. Sono intervenuti i quattro consiglieri regionali (Valentina Ancarani, Francesca Lucchi, Luca Pestelli e Daniele Valbonesi), che hanno ascoltato le esigenze degli operatori di Confesercenti Ravenna-Cesena su sviluppo del turismo e del commercio, promozione di eventi e miglioramento dei servizi per sostenere le attività locali. Sono emerse proposte per potenziare le infrastrutture turistiche e favorire la digitalizzazione delle imprese.