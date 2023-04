Consiglio comunale dopo due mesi, la protesta dell’opposizione

A oltre due mesi di distanza dall’ultima assemblea, il 27 gennaio, il Consiglio comunale di Longiano è tornato a riunirsi giovedì 30 marzo alle 19. Sono stati 13 i punti in discussione, di cui cinque ordini del giorno proposti dal gruppo di opposizione ’Siamo Longiano’ che esprime una durissima critica con il capoogruppo Matteo Venturi (nella foto terzo da sinistra) che dice: "Alla Giunta non piace il confronto. Convoca Consigli e Commissioni solo se ci sono scadenze tecniche. Per stimolare il dibattito politico e rispondere alle sollecitazioni dei cittadini, nelle scorse settimane abbiamo protocollato due mozioni e tre interrogazioni che saranno discusse giovedì. Con la prima mozione si chiede di prevedere la concessione di un contributo, fino a 150 euro, quale rimborso delle spese Siae a quegli esercizi o attività commerciali che, nel periodo estivo, organizzeranno piccoli eventi culturali o ricreativi. La seconda fa riferimento alle esalazioni maleodoranti causate da una ditta alimentare a Ponte Ospedaletto e Venturi chiede di istituire un tavolo di confronto a cui partecipino rappresentanti di Comune, residenti, Arpae, Ausl Romagna e della ditta in questione.

Attuali anche le interrogazioni. "Visto lo stato di agitazione dichiarato da Cgil, Cisl e Uil per i lavoratori della Rsa ’Il Castello’, che lamentano "una situazione lavorativa e umana che oggi è arrivata al limite", ’Siamo Longiano’ chiede se l’Amministrazione sia al corrente dei problemi segnalati e quali soluzioni competono al Comune per non pregiudicare la qualità di un servizio che prevede per i longianesi 10 posti letto a costo agevolato e 15 al centro diurno".

Ermanno Pasolini