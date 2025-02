Consiglio comunale d’urgenza

A Longiano si è svolto il primo consiglio comunale del 2025, convocato d’urgenza a seguito delle dimissioni del consigliere di minoranza Gianfranco Gori. Dice il sindaco Mauro Graziano: "Abbiamo convocato d’urgenza il consiglio comunale per la surroga del consigliere dimissionario Gianfranco Gori che ha preferito dimettersi e partecipare da osservatore, evitando inutili e improduttive querelle. E’ da inizio mandato che chiediamo alla minoranza collaborazione costruttiva nell’interesse della nostra comunità. Invece ci siamo trovati a dover affrontare continuamente inutili e improduttive querelle. Nel consiglio comunale è stata approvata una variazione di bilancio con la quale abbiamo destinato risorse ad interventi importanti e molto utili per la nostra comunità". La variazione prevede fra le altre cose, il trasferimento ad Acer di un contributo di 345mila euro per la manutenzione straordinaria degli alloggi popolari di via Santa Chiara. Un intervento che permetterà agli utenti di avere alloggi più confortevoli. Poi 19.500 euro per la manutenzione dell’impianto di riscaldamento della palestra nella scuola di Balignano, in modo da migliorarne la fruibilità da parte dei ragazzi, 2.900 euro per la manutenzione dell’impianto di sorveglianza utilissimo per una maggiore sicurezza della Comunità, 15mila euro per ultimare la progettazione della pista ciclopedonale che collegherà la frazione di Crocetta con la zona antigianale di via XI settembre. Un intervento richiesto e molto atteso nella frazione di Crocetta. Continua il sindaco Mauro Graziano: "Tutti interventi importanti e utili per la nostra comunità. Inoltre gli importi già previsti in fase di bilancio destinati all’ufficio turistico e al servizio di comunicazione sono stati opportunamente divisi e distinti su capitoli specifici per puro ’ordine contabile’ senza essere variati. Ringraziamo la Fondazione Tito Balestra per il prezioso dono che ha voluto riservare a tutti i consiglieri: un libro di poesie del poeta Tito Balestra".

Ermanno Pasolini