Consiglio dell’Ordine, avvocati alle urne

Avvocati alle urne. Il 25, 26 e 27 gennaio, dalle 10 alle 14, si svolgeranno le elezioni dell’Ordine degli avvocati della provincia di Forlì-Cesena per designare il nuovo consiglio per il prossimo mandato quadriennale il quale, nella prima riunione, procederà alla elezione del presidente dell’Ordine provinciale. La durato delle nuove cariche è quadriennale, sino a fine del 2026.

Per la prima volta le elezioni si terranno anche a Cesena, limitatamente al 25 gennaio, primo giorno della consultazione, nella sede territoriale della Camera di Commercio Romagna in via Finali. A Forlì l’elezione avverrà in una sala al primo dell’Ordine nella sede del palazzo di Giustizia. Gli iscritti all’Albo degli avvocati provinciale sono circa 920, equamente distribuiti nei due territori forlivese e cesenate. A concorrere per il nuovo consiglio sono dodici candidati: si tratta di cinque cesenati (Luca Porfiri, Giorgio Mambelli, Silvia Pracucci, Laura Scaini e Giorgio Magnani) e di sei forlivesi (Alessandra Fontana Elliott, Elena Toni, Francesco Farolfi, Alessandro Pinzari e Roberta Maraldi) che, a quanto si apprende, avrebbero formato un ragguppamento formato, appunto, da cinque donne e sei uomini. Oltre a questi, si è candidato l’avvocato forlivese Luca Dimasi.

I membri da eleggere nel nuovo consiglio sono undici. Ogni elettore ha diritto di potere esprimere sino a sette preferenze. Il presidente e il vicepresidente dell’attuale consiglio dell’Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena sono il forlivese Roberto Roccari e il cesenate Luca Ferrini. Segretario è Francesco Farolfi, tesoriere Daniela Sangro, consiglieri Anna Fabbri, Danilo Mastrocinque, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Marta Rolli e Elena Toni. Gli incarichi e le cariche conferiti sono gratuiti e sono andati in scadenza il 31 dicembre scorso. L’ultimo avvocato cesenate eletto presidente dell’Ordine provinciale è stato Sanzio Gentili (2000-2003) e, vent’anni dopo, la carica potrebbe tornare ad essere assegnata dal nuovo consiglio a un cesenate. A Gentili sono succeduti tre forlivesi, Giovanni Fontana Elliot, Emanuele Prati e Roberto Roccari.

a.a.