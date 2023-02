Consiglio direttivo della Uilm: "Bisogna agire sulle retribuzioni"

Ieri mattina a Gambettola si è svolto il Consiglio direttivo della Uilm (Unione italiana lavoratori metalmeccanici) per l’area della Romagna: Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. Ha partecipato Rocco Palombella, segretario generale nazionale dei metalmeccanici della Uil, Giuliano Zignani segretario Uil dell’Emilia Romagna e Marcello Borghetti, segretario Uil di Cesena.

In sala Fellini sono convenuti un centinaio di delegati (foto) delle realtà più importanti del sistema produttivo, cioè i metalmeccanici della Romagna, per fare il punto sulla situazione industriale, in modo particolare sul loro settore che sta vivendo una situazione complicata portata prima dalla pandemia per il Covid e poi dalla crisi arrivata per la guerra in Ucraina.

Due ore dell’assemblea sono state dedicate per formare i delegati (presente un tecnico di Confindustria), per rendere ancora più chiara la busta paga, per spiegare quali sono le retribuzioni e quale il sistema di tassazione vigente. "Negli ultimi trent’anni le retribuzioni dei lavoratori e dei pensionati sono rimaste ferme – ha detto il Segretario nazionale Palombella - mentre in Germania, Francia e Inghilterra, sono aumentate addirittura del 30%, quindi in Italia c’è un problema salariale, c’è un problema di tassazione, c’è un problema di evasione fiscale, c’è un problema che in questi anni i lavoratori dipendenti che creano la ricchezza e i pensionati che l’hanno creata continuano anche a dare il contributo di socialità all’interno del nostro paese e questo non viene preso in considerazione".

Vincenzo D’Altri