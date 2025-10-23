Consiglio pastorale di Santa Lucia. Si prepara la giornata del povero

L’Avvento, la commemorazione dei defunti, le feste dell’Unitalsi, del povero, di Santa Lucia, il lavoro delle commissioni. Sono alcuni degli argomenti trattati a Savignano dal consiglio pastorale della comunità di Santa Lucia presieduta dal parroco don Piergiorgio Farina.

Gli appuntamenti. L’1 e il 2 novembre per ricordare i morti alle 15 la messa al cimitero centrale di Savignano e in quello di San Giovanni in Compito nella Pieve millenaria che è accanto al camposanto e domenica 9 novembre alle 10 nella collegiata di Santa Lucia la messa in ricordo di tutti i defunti. Domenica 13 dicembre, Santa Lucia patrona di Savignano, oltre alle messe domenicali, ci sarà una messa in più alle 11 con la presenza del vescovo Nicolò Anselmi e sarà anche una giornata piena di confessioni anche per la vicinanza del Natale. Ha detto don Piergiorgio Farina: "La nostra mensa per i poveri sta offrendo i pasti, preparati dalla mensa dell’Istituto Merlara, a chi ha bisogno, italiani e stranieri, che ogni giorno variano da 15 a 20, quattro giorni alla settimana e stiamo parlando e trattando con l’Amministrazione per offrire i pasti 6 giorni, dal lunedì al sabato. A Savignano abbiamo 230 scout e altri 180 che fanno parte dell’Azione Cattolica fra bambini, giovani, adulti ed educatori. Come realtà giovanile ne abbiamo ancora tanti e non possiamo lamentarci. Stiamo organizzando la Giornata mondiale del povero istituita da Papa Francesco qualche anno fa, in programma per domenica 16 novembre e aspettiamo dalla diocesi le indicazioni generali. Una parrocchia la nostra sempre pronta ad aiutare e a sostenere chi ha bisogno sull’onda di ciò che ci ha insegnato Gesù ’dare da mangiare agli affamati’. E noi ne stiamo aiutando tanti".

Ermanno Pasolini