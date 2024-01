Consiglio pastorale, gioie e dolori: "Feste meno partecipate del solito"

"La festa di Santa Lucia e il Natale sono andati bene, è stato un periodo molto bello con la presenza più volte del nostro vescovo Nicolò Anselmi soprattutto quando ha consegnato il Vangelo ai bambini di terza elementare". Così don Piergiorgio Farina, durante l’ultimo consiglio pastorale. La soddisfazione per gli ultimi giorni di festività cede però subito il passo a una nota dolente. "A parte la notte di Natale e il giorno di Santa Lucia – continua il parroco – c’è stata una diminuzione enorme delle presenze in chiesa, soprattutto di giovani e bambini". Tra i temi all’ordine del giorno del consiglio, non a caso, c’è proprio il forte calo della partecipazione della gente alle messe, oltre alle proposte alternative alla tradizionale benedizione pasquale casa per casa, ormai impossibile per la mancanza di preti.

"Un altro momento molto bello – ha poi aggiunto don Piergiorgio – è stata la celebrazione dei 100 anni dell’Azione Cattolica a Savignano sul Rubicone. Nel nostro territorio l’Azione Cattolica e gli scout sono le uniche due associazioni che portano un po’ di giovani in chiesa. Questi momenti che sono ben riusciti, dobbiamo cercare di migliorarli ancora". Per quel che riguarda la benedizione pasquale delle case, "da domenica 14 gennaio, nelle chiese di Savignano, ci saranno a disposizione dei fogli dove chi vuole che la sua casa venga benedetta può lasciare i propri dati, poi verranno contattati per accordarsi su quando portare la benedizione. Fogli che vanno riconsegnati in chiesa oppure tutti i giorni alla segreteria della chiesa".

"La cosa più bella di questo Natale è che ogni settimana abbiamo fatto qualcosa di diverso – ha aggiunto il diacono Matteo Gasperoni – come la Festa di Santa Lucia, i concerti nella chiesa del Suffragio e nella collegiata di Santa Lucia, il presepe vivente, la messa rock, il vescovo". La Caritas invece ha continuato a funzionare al massimo, come ha detto Elena Battistini ex sindaco di Savignano e oggi presidente Caritas Rubicone: "Abbiamo avuto una grande risposta con ’Il dono sospeso’ e abbiamo raccolto oltre 7mila euro con oltre 80 pacchi portati alle persone povere e sole a Natale". La Caritas del Rubicone conta una quarantina di soci di Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, i cinque comuni che fanno parte della diocesi di Rimini.

