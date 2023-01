Consiglio pastorale si riunisce alle 21

Oggi alle 21 nella sala ’Moltiplicazione dei pani’ avrà luogo il consiglio pastorale della comunità di Santa Lucia. All’ordine del giorno le proposte alternative alla tradizionale benedizione pasquale casa per casa ormai impossibile per la mancanza di preti, le proposte per la Quaresima, la cura di malati e anziani, la preparazione dei battesimi e la situazione economica della parrocchia con la preoccupazione per le bollette e in primis quella del gas di dicembre di 12.600 euro per la sola collegiata che ha destato clamore con don Piergiorgio Farina che minaccia di chiudere la chiesa.