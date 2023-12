"Consiglio straordinario sui negozi in crisi"

Un consiglio comunale straordinario sullo stato dell’arte sul piccolo commercio di prossimità in centro storico e nella città e su un piano di intervento eccezionale di rilancio che passi attraverso azioni concrete per favore la fruibilità e l’accessibilità delle aree terziarizzate al dettaglio.

La richiesta è di Augusto Patrignani (nella foto), presidente Confcommercio cesenate. "La situazione critica del piccolo commercio con tante attività che hanno chiuso in centro storico e anche in altre parti della città deve occupare un posto priorità nell’agenda politica degli amministratori locali ed è fondamentale rilanciare il dibattito cittadino. La sorte del piccolo commercio è un problema non solo dei commercianti ma della città ed materia per un confronto istituzionale eccezionale attraverso la convocazione di un consiglio comunale straordinario, come già è avvenuto in passato a Cesena su temi di grande rilevanza collettiva, in cui possano prendere la parola oltre ai gruppi consiliari, anche le organizzazioni di categoria, i sindacati, le forze sociali, i presidenti dei consigli di quartiere dalla periferia al centro, i commercianti stessi fornendo proposte per un intervento nza precedenti di sostegno al settore. Se muore il commercio muore la città ed è un impegno della buona politica salvaguardare una delle funzioni centrali della vita urbana, per evitare quella desertificazione tremenda che tutti abbiamo sperimentato durante il Covid”.

ragioni Confcommercio - prosegue Patrignani - avanza la richiesta di un consiglio comunale straordinario auspicando che tutti i gruppi consiliari convengano che la materia è tale da dover essere trattata in una sede istituzionale così prestigiosa e indicativa dell’urgenza degli interventi richiesti a beneficio dell’intera città. Su questo tema vaglieremo le proposte delle forze politiche candidate alle comunali del 9 giugno 2024"