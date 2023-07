’Consolata’, domani il ricordo delle 17 vittime

di Giacomo Mascellani

Cesenatico e Forlì ricordano le vittime del naufragio della ’Consolata’. Il 21 luglio del 1946, quindi 77anni fa, nelle acque prospicienti la spiaggia di Ponente, si visse una delle tragedie più grandi dell’immediato dopoguerra, che portò la disperazione in molte famiglie forlivesi e colpì profondamente l’opinione pubblica di Cesenatico.

Domani si ricorderà quella bella e calda giornata d’estate, quando le famiglie residenti nel quartiere forlivese di Bussecchio, decisero di fare una gita in mare. Era da poco finita la seconda guerra mondiale, c’era tanta miseria, ma anche tanta voglia di vivere e divertirsi. Purtroppo quel giorno, mentre la ’Consolata’ navigava non molto lontano dalla riva di Ponente, la costa fu colpita da una tempesta di vento, con raffiche improvvise, che fecero inclinare e affondare parzialmente la barca.

A morire furono in 17, quasi tutti bambini, bambine e giovani donne. Il più piccolo aveva appena un anno, il più grande 42. Non ce la fecero Paris Paganelli di 42 anni, Domenica Versari (36), Giampaolo Paganelli (10), Deledda Paganelli (6), Amelia Mercatali (26), Rina Prati (20), Mirella Grillanda (13), Annetta Virdis (28), Paola Peddis (2), Franca Peddis (8), Luciana Montanari (12), Livia Casadei (10), Walter Casadei (1), Evelina Benini (38), Emilia Mazzi (39), Anita Pompigmoli (34) e Mirella Farneti di 9 anni. Domani a Cesenatico si terrà la commemorazione ufficiale, aperta a tutti. Per chi vorrà partecipare il ritrovo è previsto alle 10.30 davanti al palazzo municipale in via Marino Moretti. Seguirà una uscita in mare a bordo di due barche storiche del Museo della Marineria per raggiungere il luogo dove la ’Consolata’ naufragò e gettare in acqua una corona di fiori nel tratto di mare prospiciente la spiaggia di Ponente.

Interverranno gli amministratori con in testa il sindaco Matteo Gozzoli, le forze dell’ordine, il comandante della Guardia Costiera, don Gian Piero Casadei parroco di San Giacomo, una delegazione in rappresentanza dei parenti delle vittime, esponenti della Casa del Lavoratore di Bussecchio, della Cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico e di Lega Coop. Chi intende partecipare può avere informazioni contattando la Cooperativa Casa del Pescatore oppure Gabriele Zelli al 349 3737026.

Nonostante siano passati molti anni, a Cesenatico è ancora vivo il ricordo di una tragedia che secondo alcuni è stata del tutto accidentale, mentre secondo altri si poteva evitare, incluse le testimonianze dei pochissimi superstiti. La tempesta del 21 luglio 1946 causò morti in tutta la Riviera del centro nord ma a Cesenatico ci fu il maggior numero di vittime.