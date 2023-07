’Consolata’, una tragedia da non dimenticare

A Cesenatico sono state ricordate le 17 vittime del naufragio della ’Consolata’ del 21 luglio 1946, quando nelle acque prospicienti la spiaggia di Ponente, si visse una delle tragedie più grandi del primo dopoguerra, che portò la disperazione in molte famiglie forlivesi e colpì l’opinione pubblica di Cesenatico. In quel giorno di 77 anni fa, le famiglie residenti nel quartiere forlivese di Bussecchio, decisero di fare una gita in mare. ’Consolata’ navigava non molto lontano dalla riva di Ponente, quando la costa fu colpita da una tempesta di vento, con raffiche di vento improvvise, che fecero inclinare e affondare parzialmente la barca. A morire furono in 17, quasi tutti bambini, bambine e giovani donne. Il più piccolo aveva appena un anno, il più grande 42.

La commemorazione è partita dal porto canale di Cesenatico con due barche storiche uscite in mare in prossimità del luogo della tragedia, rientrando poi presso il monumento dedicato ai caduti del mare per la deposizione di una corona di fiori sulla lapide. Alla cerimonia, hanno preso parte la vicesindaca Lorena Fantozzi, la presidente del Consiglio comunale di Forlì Alessandra Ascari Raccagni, Gabriele Zelli, il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo, il tenente di vascello Francesco Marzolla, e Livio Farneti, superstite del naufragio con alcuni parenti delle vittime.

g.m.