Consolidamento della Sp53, il punto sui lavori post alluvione

Proseguono le opere di consolidamento del tratto della strada provinciale 53 Linaro-Ciola, dove gli eventi atmosferici del maggio 2023, causarono un importante dissesto in vari punti delle scarpate di valle. E per mettere in sicurezza il fronte in movimento e quindi la strada, si sono realizzati a stralci varie opere di sostegno del corpo stradale, senza modificare il sedime dell’attuale carreggiata. Al momento l’intervento riguarda la zona di Linaro poco dopo il ponte Rio Valle in direzione Ciola, dopo è stata realizzata una paratia in pali e trave di coronamento a valle, dove verrà innalzato un grosso muro di sostegno a monte. Il tutto a difesa dai movimenti franosi sulla Strada provinciale Linaro-Ciola. Lungo la stessa strada, nel primo stralcio, per mettere in sicurezza il fronte in movimento, venne realizzata un’opera di sostegno del corpo stradale, senza modica della carreggiata, mediante la realizzazione di una berlinese di micropali in cemento armato e trave di correa a sostegno della barriera di sicurezza. I lavori furono consegni il 29 agosto scorso per un milione e 144mila euro che l’amministrazione provinciale di Forlì-Cesena ha messo a disposizione per mettere in sicurezza la strada in 265 giorni.

Edoardo Turci