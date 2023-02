Consorzio Piadina Igp nell’associazione degli chef

Il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp aderisce a CheftoChef emiliaromagnacuochi. L’adesione ufficiale è avvenuta nel corso dell’Assemblea straordinaria dell’Associazione svoltasi nei giorni scorsi a Villa Guastavillani a Bologna, che ha visto la partecipazione del presidente del Consorzio, Alfio Biagini.

"È un onore per il nostro Consorzio fare parte di un sodalizio che raccoglie i principali chef della nostra regione – spiega Biagini – CheftoChef ha l’obiettivo di valorizzare i grandi prodotti tipici dell’Emilia Romagna, insieme alle loro filiere, in un percorso che è prima di tutto culturale. Una finalità di questo tipo non può che incontrare il nostro favore dal momento che la Piadina Romagnola Igp è il simbolo per eccellenza della nostra terra di Romagna".

Soddisfazione per l’ingresso del Consorzio arriva da Massimiliano Poggi, Presidente di CheftoChef: “Quando una famiglia si allarga è sempre un fatto positivo. Ecco perché l’ingresso del Consorzio nella nostra associazione è per noi motivo di grande soddisfazione. La piadina è un prodotto di qualità assoluta del territorio, conosciuta in tutto il mondo e il Consorzio è il custode e il promotore di questa tradizione".