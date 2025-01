Consulenza Agricola: "Ecco le novità fiscali per un’agricoltura moderna"

Si è svolta presso il Centro congressi della Fiera di Cesena la 32esima edizione del convegno organizzato da Consulenza Agricola.it, con il patrocinio della Fondazione Gian Paolo Tosoni, un appuntamento di formazione ed aggiornamento per i professionisti e le aziende del settore agricolo su tutto il territorio nazionale. Sono stati oltre 300 i partecipanti all’iniziativa provenienti da tutta Italia, dal tema "Novità economico-fiscali 2025", con l’apertura dei lavori da parte del direttore Luciano Mattarelli che ha presentato il vice Ministro dell’Economia e delle finanze Maurizio Leo. "Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questi risultati – ha precisato Mattarelli – e grazie al vice Ministro siamo riusciti ad arrivare ad un allineamento della normativa civilistica esistente, unendola alla quella fiscale". A moderare il convegno è stato Angelo Frascarelli, docente di politica agroalimentare dell’Università di Perugia che ha introdotto i diversi relatori, a partire da Danila D’Eramo, direttrice regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia delle Entrate. "La tecnologia è una realtà – ha affermato – e l’intelligenza artificiale applicata alla fiscalità, con la metodologia dei controlli e dei dati rilevati dagli algoritmi sono ormai molto precisi". Ampio spazio è stato dedicato alla "permacrisi" che coinvolge il comparto agricolo con l’intervento di Stefano Zamagni, docente di economia politica all’Università di Bologna, cha ha spiegato come "le sfide legate alle crisi climatiche, di mercato e geopolitiche siano difficili e servano quindi strategie di crescita e resilienza. In quest’ottica propongo alle aziende agricole di iniziare a fare un bilancio di impatto sociale". L’avvocato tributarista Vanni Fusconi ha approfondito invece le novità della riforma fiscale nel settore agricolo, descrivendone impatti e opportunità, perché si tratta di "una riforma importante ed organica che punta ad un’agricoltura più evoluta". A seguire il commercialista Pasquale Formica ha illustrato il "Tax control framework", uno strumento di sviluppo e di valorizzazione per le Pmi e per le imprese agricole. In chiusura del convegno, l’intervento del vice Ministro che ha spiegato le novità fiscali per il nuovo anno e i cambiamenti derivanti dalla Legge di Bilancio 2025 che ha messo in campo misure per contrastare l’evasione fiscale. "Per esempio - afferma Leo – strumenti per accertare che i pagamenti elettronici siano tecnicamente integrati con quelli per la registrazione dei corrispettivi fiscali".

Gianni Bonali