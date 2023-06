Consulta del centro storico, Lorenzo Sarti eletto presidente

I membri della consulta del centro storico di Savignano sul Rubicone con una riunione straordinaria convocata dal vicepresidente Sauro Beaulardi hanno eletto all’unanimità il nuovo presidente l’architetto Lorenzo Sarti di Savignano sul Rubicone.

Ha detto Lorenzo Sarti: "La notizia delle dimissioni del precedente presidente Emanuele Decarli è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i consiglieri che non si aspettavano una così rapida uscita di scena senza alcuna spiegazione, e con quella modalità, considerando gli ottimi rapporti mantenuti in questi quattro anni e l’assoluta mancanza di dissapori interni". Il nuovo presidente si è messo immediatamente all’opera con la totale collaborazione di tutti i membri. Manca solo un anno circa alla fine del mandato, ma sono state messe sul tavolo diverse proposte che saranno riportate all’assessorato di riferimento.

Continua il nuovo presidente Lorenzo Sarti: "La consulta del centro storico è un organo molto importante per il comune di Savignano. Purtroppo abbiamo attraversato momenti difficili in questi ultimi anni e il paese ne ha risentito. Come consulta ci impegneremo ad ascoltare ed interpellare tutti i cittadini e le associazioni che hanno proposte e consigli per la nostra città, riportandole all’amministrazione comunale, con la quale abbiamo un ottimo dialogo, per un proficuo aiuto nella gestione del Centro".

Ermanno Pasolini